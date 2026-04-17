Il Como subisce una sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo nella partita valida per la qualificazione in Champions League. Nel primo tempo, Volpato apre le marcature al 42’, ma pochi minuti dopo Nzola pareggia al 44’. Prima dell’intervallo, al 47’, Paz segna il gol decisivo per il Sassuolo. La formazione ospite schiera tra gli altri Turati, Walukiewicz e Nzola, mentre il Como si affida a Paz e altri giocatori in campo.

Sassuolo-Como 2-1 Marcatori: 42'pt Volpato, 44'pt Nzola, 47'pt Paz Sassuolo: Turati, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic (32'st Lipani), Konè; Volpato (19'st Fadera), Nzola (32'st Pinamonti), Laurientè. In panchina: Satalino, Zacchi, Muric, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Felipe. Allenatore: Grosso. Como: Butez, Smolcic (1'st Vojvoda), Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha (27'st Kuhn), Caqueret (1'st Perrone); Diao (15'st Rodriguez), Paz, Baturina (1'st Douvikas); Morata. In panchina: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Carlos, Van Der Brempt. Allenatore: Fabregas.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Como, così perdi il pass Champions: non basta Paz, il Sassuolo vince 2-1

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