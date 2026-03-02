Viareggio Cup 2026 | omaggio a Rocco Commisso con il premio Torquato Bresciani Le gare della Fiorentina

Stamattina, 2 marzo 2026, al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, si è tenuta una conferenza stampa dedicata alla Viareggio Cup 2026. Durante l’evento è stato consegnato il premio Torquato Bresciani a Rocco Commisso in omaggio alla sua carriera e al suo contributo al calcio. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti delle squadre partecipanti e organizzatori, con particolare attenzione alle gare della Fiorentina in programma.

VIAREGGIO (LUCCA) – Al via la 76esima Viareggio Cup (9-23 marzo) e della settima Viareggio Women’s Cup (9-12 marzo 2026). Stamattina, 2 marzo 2026, durante la conferenza stampa al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, è stato annunciato un omaggio a Rocco Commisso, patron della Fiorentina scomparso a gennaio scorso, a cui sarà dedicato il 42° premio “Torquato Bresciani”. “È stato un uomo di grandi valori, un presidente appassionato e una figura che ha saputo trasmettere amore autentico per il calcio, per i giovani e per i colori viola”, ha ricordato il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi. Commisso aveva assistito nel 2025 alla finale tra la sua Fiorentina e il Genoa allo stadio dei Pini-Bresciani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

