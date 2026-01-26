Fiorentina il figlio di Commisso annuncia | Con impegno porteremo avanti il percorso della Fiorentina Le parole anche della moglie
La famiglia Commisso conferma il suo impegno nel portare avanti il progetto della Fiorentina. Le dichiarazioni del figlio di Commisso e di sua moglie sottolineano la volontà di continuare il percorso di crescita del club, mantenendo un approccio sobrio e orientato al futuro. Queste parole riflettono l’attenzione e la stabilità che caratterizzano il progetto della società viola.
Il dopo Commisso alla Fiorentina: club per ora nelle mani della moglie Catherine e del figlio Giuseppe
Dopo la partenza di Rocco Commisso, la proprietà della Fiorentina è passata temporaneamente alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe.
“Porteremo avanti la Fiorentina nel nome di mio padre”. Firenze, l’addio a Rocco e un futuro targato (ancora) Commisso
#Fiorentina-Identità || La storia della Fiorentina si intreccia con il ricordo di Rocco Commisso, figura di riferimento per molti tifosi e per Firenze stessa.
È MORTO ROCCO COMMISSO, AVEVA 76 ANNI: ERA IL PRESIDENTE DELLA FIORENTINA
La moglie e il figlio di Commisso a Firenze per la messa in cattedrale(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - La moglie di Rocco Commisso, Catherine, il figlio Joseph e il direttore generale del club Alessandro Ferrari, sono arrivati a Firenze al Duomo di Firenze dove alle ore 18 ne ... tuttosport.com
Funerale Commisso in diretta, il figlio Joseph: Amava Firenze, ha investito nel futuro della Fiorentina. Ti vogliamo bene papàCerimonia funebre nella cattedrale di San Patrizio a New York. Centinaia di presenti, lungo discorso del figlio Joseph: Credeva che un club fosse identità e comunità. Sei stato un uomo eccezionale e ... lanazione.it
#Fiorentina: Messa in ricordo del Presidente #RoccoCommisso, presenti moglie e figlio x.com
La moglie e il figlio del Presidente Rocco Commisso ed altri componenti della famiglia Commisso, sono arrivati a Firenze. Di seguito il comunicato ufficiale della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica che la moglie del Presidente Commisso, la Signora Cath - facebook.com facebook
