Trianon Viviani un musical per la Giornata della donna | debutta Camicette bianche tra memoria migrazioni e diritti

Il teatro Trianon Viviani presenta uno spettacolo musicale dedicato alla Giornata internazionale della Donna. Lo spettacolo si intitola “Camicette bianche” e combina musica, narrazione civile e memoria storica. L’evento coinvolge il pubblico nel celebrare temi legati alle migrazioni, ai diritti e alle esperienze delle donne. La rappresentazione debutta in occasione di questa ricorrenza speciale.

Il Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana partecipa alla Giornata internazionale della Donna con uno spettacolo che unisce musica, racconto civile e memoria storica. Sabato 7 marzo alle 21 debutta “Camicette bianche”, musical originale e fortemente corale ispirato all’omonimo libro di Ester Rizzo. Replica domenica 8 marzo alle 18, in una data simbolica che riporta al centro il senso profondo dell’8 marzo: non solo celebrazione, ma consapevolezza. “Camicette bianche” è un viaggio emozionale che parte dalla Sicilia dei primi del ’900 e attraversa l’oceano fino a New York, intrecciando le vite degli emigranti italiani con quelle dei migranti di ogni tempo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

