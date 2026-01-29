Per tutti i fan di Vinland Saga è in arrivo una sorpresa al prossimo Napoli Comicon

Al Napoli Comicon arriva un ospite molto atteso: il creatore di Vinland Saga, Makoto Yukimura. I fan italiani avranno la possibilità di incontrarlo di persona, vedere da vicino le sue opere e scoprire in anteprima l’ultimo numero del manga. L’evento si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati della serie.

Fan di Vinland Saga è in arrivo un’evento che non potete perdere per niente al mondo! Infatti al prossimo Comicon di Napoli sarà ospite il suo creatore Makoto Yukimura, dove presenterà l’ultimo numero dell’amatissimo manga. Ecco il comunicato stampa: Makoto Yukimura, autore di VINLAND SAGA, sarà ospite di Star Comics a Comicon Napoli 2026. L’arrivo dell’autore giapponese in Italia rappresenta un evento eccezionale per tutti gli appassionati della serie nonché un’occasione unica per celebrare la conclusione di uno dei manga storici più amati in assoluto. VINLAND SAGA ha conquistato i lettori di tutto il mondo con la sua narrazione epica ambientata nell’Europa dell’undicesimo secolo, quando i popoli vichinghi erano una forza inarrestabile e nessuna costa del continente poteva dirsi al sicuro dalle navi con la prua di drago. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Approfondimenti su Vinland Saga Comicon

Dopo le ultime puntate di Vinland Saga, il protagonista si trova a fare i conti con le conseguenze dell’odio che ha seminato.

Ultime notizie su Vinland Saga Comicon

