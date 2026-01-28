Comicon Napoli da Caparezza al mangaka Makoto Yukimura | nuovi ospiti per l’edizione 2026

A Napoli si avvicina l’edizione 2026 del Comicon e gli organizzatori annunciano già un bel po’ di ospiti. Tra questi, il cantante Caparezza e il mangaka Makoto Yukimura, che porteranno il loro talento alla fiera dedicata a fumetti, musica e cultura pop. L’evento si prepara a tornare grande e a coinvolgere appassionati da tutta Italia.

Tantissimi nuovi ospiti attesi a COMICON Napoli 2026: da Caparezza al leggendario mangaka Makoto Yukimura. COMICON Napoli 2026 annuncia numerosi nuovi ospiti internazionali e italiani attesi alla XXVI edizione dell'International Pop Culture Festival in programma alla Mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. Per la prima volta in Italia arriva a Napoli il leggendario mangaka giapponese Makoto Yukimura, padre della serie Vinland Saga, manga tra i più amati successi internazionali a tema storico, diventato anche un seguitissimo anime. Con i suoi straordinari disegni, la fama della serie, iniziata nel 2005 e premiata con il Kodansha Manga Award 2012 e il Grand Prize Manga al Japan Media Arts Festival 2009, sta per arrivare in Italia con il suo ultimo numero.

