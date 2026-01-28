Comicon Napoli da Caparezza al mangaka Makoto Yukimura | tanti ospiti per l' edizione 2026

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli si prepara una grande festa tra il 30 aprile e il 3 maggio. L’edizione 2026 del Comicon porta in città artisti di fama internazionale e nomi italiani noti, tra cui Caparezza e il mangaka Makoto Yukimura. Sono attesi tanti appassionati pronti a incontrare i loro idoli e vivere quattro giorni di cultura pop.

COMICON Napoli 2026 annuncia numerosi nuovi ospiti internazionali e italiani attesi alla XXVI edizione dell'International Pop Culture Festival in programma alla Mostra d'Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio. Per la prima volta in Italia arriva a Napoli il leggendario mangaka giapponese Makoto Yukimura, padre della serie Vinland Saga, manga tra i più amati successi internazionali a tema storico, diventato anche un seguitissimo anime. Con i suoi straordinari disegni, la fama della serie, iniziata nel 2005 e premiata con il Kodansha Manga Award 2012 e il Grand Prize Manga al Japan Media Arts Festival 2009, sta per arrivare in Italia con il suo ultimo numero.

