Un team di scienziati ha individuato una mutazione chimica inattesa nel nucleo della cometa interstellare 3IATLAS, osservata con il telescopio Subaru nelle Hawaii. La scoperta si basa su analisi dettagliate delle caratteristiche chimiche del corpo celeste, che ha attirato l'attenzione per le sue peculiarità rispetto ad altri oggetti simili. La ricerca ha portato a nuove osservazioni sulla composizione di questo visitatore spaziale proveniente da un sistema stellare distante.

Un team di ricerca guidato da Shinnaka ha rilevato una mutazione chimica inaspettata nella cometa interstellare 3IATLAS, osservata tramite il telescopio Subaru nelle Hawaii. L’analisi della bolla di gas che avvolge l’oggetto ha mostrato una variazione nel rapporto tra acqua e anidride carbonica rispetto ai dati raccolti durante l’avvicinamento solare del 29 ottobre 2025. La metamorfosi chimica di un visitatore extra-solare. Il passaggio ravvicinato al Sole ha innescato processi fisici profondi all’interno di 3IATLAS, il terzo oggetto interstellare mai individuato nel nostro sistema. I dati ottenuti dal team del Koyama Space Science Institute indicano che la composizione della chioma, ovvero lo strato gassoso che circonda il corpo celeste, non è rimasta costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cometa 3I/ATLAS: mistero chimico nel nucleo del visitatore spaziale

Interstellar Comet 3I/ATLAS Explained | Deep Dive | Episode 5

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