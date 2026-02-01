3I ATLAS nuove immagini di svelano dimensioni del nucleo e composizione dell'oggetto interstellare

Gli astronomi hanno ottenuto nuove immagini di 3IATLAS usando i telescopi Hubble e James Webb. Le foto rivelano dettagli mai visti prima, come le dimensioni del nucleo e i composti che si liberano dall’oggetto interstellare. Ora si cerca di capire meglio cosa sia e come si comporti.

Le nuove osservazioni di 3IATLAS con i telescopi Hubble e James Webb mostrano caratteristiche inedite dell'oggetto interstellare, come le dimensioni del nucleo e i composti rilasciati. Per il professor Avi Loeb "appare sempre più anomalo".

