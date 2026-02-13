sophie adenot la prima astronauta con uno smartphone nello spazio

Parigi, 13 febbraio 2026 – Sophie Adenot, la prima astronauta francese a portare uno smartphone nello spazio, ha deciso di far volare il dispositivo durante la sua missione per condividere in tempo reale le sue esperienze con amici e familiari, una scelta che ha attirato l’attenzione dei ricercatori sulle possibilità di comunicazione diretta durante le passeggiate spaziali.

Parigi, 13 febbraio 2026 – “È da ventinove anni che mi aggrappo a questo sogno”. E il momento è finalmente arrivato. Sophie Adenot, terza astronauta europea a mettere piede (si fa per dire) a bordo della Stazione spaziale internazionale (ISS) dopo Claudie Haigneré nel 2001 e Samantha Cristoforetti nel 2014, è decollata. “Avevo 14 anni e ho avuto il colpo di fulmine quando l’ho vista decollare riferita a Claudie Haigneré, ndr. Ricordo molto bene che in quel momento mi sono detta: un giorno sarò io”, ha raccontato. Missione Crew-12 decollata. Dopo aver lasciato il John F. Kennedy Space Center insieme agli altri tre membri della missione Crew-12 - gli americani Jessica Meir, Jack Hathaway e il russo Andreï Fediaïev – intorno alle 2 del mattino (ora locale della Florida), l’astronauta francese di 43 anni si trova ormai a bordo della capsula Dragon di SpaceX. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

