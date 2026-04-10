Il teatro più piccolo del mondo si trova a San Severo con sei posti e spettacoli ogni quindici minuti

Nella provincia di Foggia, a San Severo, si trova il teatro più piccolo del mondo, con una capienza di sei posti. Ogni quindici minuti si tengono spettacoli all’interno di questa struttura, ideata dal regista e attore locale. L’esperimento si chiama Teatro Edicola ed è stato realizzato da Francesco Gravina. La piccola sala ospita rappresentazioni in modo continuativo, offrendo un’esperienza teatrale unica nel suo genere.

Il teatro più piccolo del mondo si trova nella provincia di Foggia, a San Severo. Con sei posti e spettacoli ogni quindici minuti, prende forma l’esperimento geniale del Teatro Edicola del regista e attore sanseverese Francesco Gravina. A San Severo, un'edicola abbandonata ha smesso di vendere giornali ed è diventata un contenitore di storie, un catalizzatore di emozioni, un palcoscenico in cui tutto prende forma davanti agli occhi di chi guarda e diventa spectaculum, cioè specchio attraverso cui osservare se stessi e il mondo. Un teatro con appena sei posti a sedere, una location intima e anticonvenzionale, nella quale la quarta parete si dissolve completamente sino a diventare un'illusione e attori e spettatori diventano parte di una stessa esperienza, nella quale il contatto umano è al centro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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