Mondiali l' Italia femminile non ci arrivò per quattro volte di fila ma dall’ultimo disputato dagli azzurri ne ha giocati due

L’Italia femminile non si è qualificata ai Mondiali per quattro edizioni consecutive, mentre dall’ultima partecipazione degli azzurri ne sono state giocate due. Dal 1999 al 2019, la nazionale ha attraversato un digiuno di venti anni senza presenze nella fase finale. Il primo torneo internazionale riconosciuto come “Mondiale” si è disputato diversi decenni fa, segnando l’inizio di un cammino ancora in corso.

Il conto alla rovescia è terminato, la tensione è palpabile. Quella del c.t. Gattuso – «Sarà la partita più importante della mia carriera, sento di avere un Paese sulle spalle» –, dei giocatori – come dimostrato dal forfait di Chiesa, che «ha problemi e titubanze e non se la sentiva» (Ringhio dixit) –, ma anche e soprattutto di tutti gli appassionati dello Stivale. Stasera a Bergamo Italia-Irlanda del Nord, calcio d’inizio alle 20.45 in diretta su Rai 1. In caso di successo, poi, trasferta decisiva martedì a Cardiff o a Sarajevo. In palio l’accesso ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti: i primi che rivedrebbero la Nazionale azzurra ai blocchi di partenza dopo ben dodici anni, alla luce della mancata qualificazione della nostra selezione sia a Russia 2018 che a Qatar 2022. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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