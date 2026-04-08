Italia ripescata ai Mondiali quale organo Fifa se ne occupa e quando arriva decisione

L’Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali del 2026, con una decisione attesa nei prossimi giorni. La questione riguarda un organo della FIFA incaricato di esaminare le richieste di ripescaggio e di adottare eventuali decisioni ufficiali. La comunicazione ufficiale sulla questione dovrebbe arrivare a breve, dopo le verifiche e le valutazioni da parte di questa autorità. La vicenda coinvolge direttamente il calcio nazionale e la partecipazione alla manifestazione internazionale.

(Adnkronos) – L’Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? Si avvicina il giorno della decisione da parte della Fifa, ma quale organo deciderà la sorte degli azzurri? Dopo la sconfitta in finale playoff contro la Bosnia, la Nazionale è pronta a giocarsi la carta ripescaggio, puntando sul forfait dell’Iran a causa della guerra con gli Stati Uniti, che ospiteranno la rassegna iridata insieme a Canada e Messico, per subentrare nella fase finale del torneo. Un’ipotesi remota, che si appoggia sulla discrezionalità della Fifa in caso di ritiro della Nazionale di Teheran, ma che si scontra con la logica, che vorrebbe che al posto dell’Iran subentrasse una squadra asiatica. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Italia ripescata ai Mondiali, quale organo Fifa se ne occupa e quando arriva decisione Italia ripescata ai Mondiali? Quando decide la Fifa e quali squadre affronterebbeNegli abissi in cui è finito il calcio azzurro, c'è ancora uno spiraglio di luce. Italia ripescata ai Mondiali 2026 dopo il ritiro dell'Iran? Ecco la data della decisione FIFA sul ripescaggio e il gironeL'Italia può andare ai Mondiali 2026? Il regolamento della Coppa del Mondo 2026 attribuisce alla FIFA piena discrezionalità nella scelta di una... Temi più discussi: Italia ripescata ai Mondiali 2026, ecco quando decide la Fifa e possibile girone; L'Italia ripescata ai Mondiali 2026? Il caso Iran e cosa dice la FIFA; Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?; Italia ripescata ai Mondiali 2026? Quante sono le probabilità (reali) se l’Iran si ritira. Italia ripescata ai Mondiali, quale organo Fifa se ne occupa e quando arriva decisioneLa Nazionale è stata battuta nella finale dei playoff dalla Bosnia, fallendo la qualificazione per la terza volta consecutiva ... adnkronos.com Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran, il ministro Abodi è categorico: Non me lo auguroIl Ministro dello Sport ha commentato le voci di una possibile partecipazione degli Azzurri alla Coppa del Mondo dopo l'eliminazione in finale playoff ... fanpage.it L’Iran insiste: "In Messico o niente Mondiali". L’Italia può essere ripescata, cosa dice il regolamento #mondiali #iran #usa #italia #ripescaggio x.com Italia ripescata Il ministro per lo Sport Abodi rivela... - facebook.com facebook