Come prevenire le truffe a Ottone l’incontro pubblico con la popolazione

Giovedì 16 aprile si è tenuto un incontro pubblico al Centro polivalente del Comune di Ottone, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Il tema trattato era come prevenire le truffe e coinvolgeva la popolazione locale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini interessati a conoscere misure di sicurezza e comportamenti da adottare per evitare raggiri.

Giovedì 16 aprile, al Centro polivalente del Comune di Ottone, si è svolto l’incontro pubblico dal titolo “Più sicuri insieme”, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.«L’iniziativa – scrivono gli organizzatori - ha registrato una significativa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Prevenire le truffe agli anziani: il 22 aprile incontro pubblico in Confartigianato con le Forze dell’OrdinePrevenire le truffe, riconoscere i segnali di pericolo e sapere come comportarsi in caso di dubbi o tentativi di raggiro. Mozzo, incontro informativo per prevenire le truffe agli anzianiNella mattinata di mercoledì 15 aprile si è svolto, all’oratorio di Mozzo, un partecipato incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe... Una raccolta di contenuti Come prevenire le truffe, a Ottone l’incontro pubblico con la popolazioneDurante l’appuntamento i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno illustrato le principali tecniche utilizzate e fornito consigli pratici per riconoscere situazioni sospette ... ilpiacenza.it Il contrasto alle truffe e ai furti direttamente dopo la messaPrevenire e contrastare le truffe. Una campagna che dai centri civici si allarga anche direttamente in chiesa. Un luogo che di domenica è frequentato da tanti cittadini, di cui soprattutto anziani. ilrestodelcarlino.it