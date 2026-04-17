Come la banda ha rapinato la banca di Napoli in 8 fasi | doppia azione in strada e dal sottosuolo

Una rapina in banca avvenuta a Napoli si è svolta in otto fasi, coinvolgendo azioni sia in strada sia nel sottosuio. Dopo circa ventiquattro minuti dall’irruzione, sono arrivati i carabinieri, ma i malviventi hanno proseguito indisturbati con l’accesso al caveau. La sequenza degli eventi ha visto i rapinatori muoversi tra diversi punti dell’edificio, mantenendo un'azione coordinata e prolungata nel tempo.

Ventiquattro minuti dopo l'irruzione arrivano i carabinieri, ma i rapinatori continuano indisturbati al caveau. Quando il GIS entra dalla porta, loro sono già scomparsi nel cunicolo, verso un luogo sicuro che ancora non si conosce.🔗 Leggi su Fanpage.it Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Notizie correlate In azione banda con l'escavatore, sradicato lo sportello bancomat di una banca nel RagusanoUn altro colpo in banca, stavolta alla sede dell’Unicredit ad Acate nel Ragusano . Rapine in banca da quasi 300mila euro, sconto di pena ed assoluzioni per la banda di Napoli e GiuglianoRapine in banca per un bottino complessivo superiore ai 300mila euro: la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di primo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina in banca con ostaggi a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura; Rapinata una banca a Napoli, dal buco nel pavimento alla fuga nelle fogne con il bottino del caveau: liberati gli ostaggi, ma i clienti protestano; Terrore a Napoli, rapina in banca al Vomero e clienti presi in ostaggio. Ecco cosa è accaduto. Come la banda ha rapinato la banca di Napoli in 8 fasi: doppia azione in strada e dal sottosuoloVentiquattro minuti dopo l'irruzione arrivano i carabinieri, ma i rapinatori continuano indisturbati al caveau ... fanpage.it Rapina a Napoli: banda armata assalta banca, tiene 25 ostaggi e fugge attraverso la rete fognariaRapina spettacolare a Napoli: 25 ostaggi liberati dopo un assalto a una filiale di Credit Agricole. I rapinatori fuggono attraverso la rete fognaria. Indagini in corso. lamilano.it Siamo agli sgoccioli della regular season. L'Olimpia Milano ospita Napoli Basket nella penultima gara casalinga. Appuntamento a : presso l'Unipol Forum. Non mancate, vi aspettiamo I biglietti sono acquistabili facebook