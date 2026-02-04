Credit Agricole l’utile netto consolidato si attesta a 797 milioni di euro | L' Italia un mercato chiave
Crédit Agricole Italia ha chiuso il 2025 con un utile netto di 797 milioni di euro. I risultati sono sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente, anche grazie agli elementi non ricorrenti registrati nell’ultimo trimestre. La banca conferma quindi il suo ruolo di player importante nel mercato italiano.
Crédit Agricole Italia ha diffuso i risultati al 31 dicembre 2025, da cui emerge un utile netto consolidato pari a 797 milioni di euro, sostanzialmente in linea all'anno precedente integrando gli elementi non ricorrenti registrati nel quarto trimestre 2025.La banca registra un positiva evoluzione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
