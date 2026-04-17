Come fare Skin Prep in primavera il rituale quotidiano in pochi semplici step per una pelle perfetta
Con l’arrivo della primavera, molte persone adottano un nuovo rituale di cura della pelle chiamato Skin Prep. Questo processo quotidiano si compone di tre passaggi fondamentali: detersione, idratazione e protezione dai raggi solari. La routine mira a preparare la pelle al trucco, migliorandone l’aspetto e mantenendola sana. Seguendo questi passaggi, si ottiene un incarnato luminoso e idratato, pronto ad affrontare le sfide della stagione.
Detersione, idratazione, fotoprotezione: la Skin Prep è il rituale in pochi, ma essenziali passaggi, che prepara la pelle al make-up rendendola radiosa e sana.🔗 Leggi su Fanpage.it
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