Come fare Skin Prep in primavera il rituale quotidiano in pochi semplici step per una pelle perfetta

Con l’arrivo della primavera, molte persone adottano un nuovo rituale di cura della pelle chiamato Skin Prep. Questo processo quotidiano si compone di tre passaggi fondamentali: detersione, idratazione e protezione dai raggi solari. La routine mira a preparare la pelle al trucco, migliorandone l’aspetto e mantenendola sana. Seguendo questi passaggi, si ottiene un incarnato luminoso e idratato, pronto ad affrontare le sfide della stagione.