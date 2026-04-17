Come fare Skin Prep in primavera il rituale quotidiano in pochi semplici step per una pelle perfetta

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera, molte persone adottano un nuovo rituale di cura della pelle chiamato Skin Prep. Questo processo quotidiano si compone di tre passaggi fondamentali: detersione, idratazione e protezione dai raggi solari. La routine mira a preparare la pelle al trucco, migliorandone l’aspetto e mantenendola sana. Seguendo questi passaggi, si ottiene un incarnato luminoso e idratato, pronto ad affrontare le sfide della stagione.

Detersione, idratazione, fotoprotezione: la Skin Prep è il rituale in pochi, ma essenziali passaggi, che prepara la pelle al make-up rendendola radiosa e sana.🔗 Leggi su Fanpage.it

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