In questo articolo si presentano otto modelli di fondotinta cushion, tutti sotto i 15 euro, ideali per ottenere una pelle dall’effetto glass skin durante la primavera. La tendenza del prodotto, ormai diffusa anche al di fuori della Corea del Sud, si rivolge sia alle appassionate di skincare che a chi desidera un trucco naturale e luminoso. Sono disponibili opzioni accessibili e facili da usare per un risultato fresco e curato.

Avanti anni luce nella cura della pelle, la Corea del Sud ormai non è il punto di riferimento solo delle appassionate di skincare, ma anche di chi ama il make-up. La beauty community è sempre alla ricerca di nuovi prodotti che regalino un effetto naturale e uniforme. Tra quelli esplosi negli ultimi anni, complici anche i creator di TikTok che li hanno resi virali in pochissimo tempo ci sono i fondotinta cushion. Un rivoluzione se pensiamo che i classici fondotinta dall’effetto super coprente stanno subendo una battuta d’arresto a favore di formule più leggere come le BB Cream, le CC Cream o le skin tint. Poi con l’avvento del trend della glass skin, che è alla costante ricerca di trattamenti e di prodotti make-up che rendano la pelle luminosa, liscia e dall’effetto vetro appunto, questi fondotinta sono il compromesso ideale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pelle perfetta ed effetto glass skin con il fondotinta cushion. 8 modelli sotto i 15 euro da usare in primavera

Mannequin skin: l'effetto pelle «lumi-matte» archivierà la glass skin?Dimenticate, infatti, quell'effetto pelle rugiadosa, quasi riflettente, che ha dominato la scena beauty per tutto questo tempo.

Leggi anche: La mannequin skin è l’evoluzione (elegante) della glass skin

Altri aggiornamenti su Pelle perfetta.

Temi più discussi: Vaselina sul viso: perché il trend virale dello slugging può rovinarti la pelle; La pressione della skincare: troppi prodotti, poca pelle felice; La miglior crema antirughe a 50 anni? Si sceglie in base alle esigenze specifiche della pelle; Dieta, le fibre rallentano l'invecchiamento e prevengono il tumore all'intestino: ecco i cibi da assumere.

La Dewy Skin è la pelle effetto rugiada che ti meriti, e questi sono i 5 prodotti viso con cui puoi ottenerlaEcco il trend per la pelle del viso che sta facendo impazzire tutti, uomini compresi. E che anche tu dovresti seriamente provare ... gqitalia.it

Microcorrente viso, l'effetto lifting senza bisturi: i migliori dispositivi da provare subitoMicrocorrente viso: scopri l'effetto lifting senza bisturi con i migliori dispositivi da usare a casa. Tonifica, stimola il collagene e ridefinisci l'ovale. my-personaltrainer.it

A SOLI € 4,99 ! FONDOTINTA #Perfezionatore di Pelle #FLUIDO IN BOCCETTA DI Vetro Con Applicatore a #Spatola ! PELLE PERFETTA! La sua texture ultra leggera, permette alla pelle di essere sempre ben idratata e liscia e di non ottenere l`effetto mascher facebook