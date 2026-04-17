come fanno pace le persone

Le persone trovano pace attraverso scambi quotidiani, ascolto attento e contatti sinceri. Oltre ai riti e ai simboli, sono le interazioni dirette a portare ristoro e comprensione tra individui. Questi momenti di confronto permettono di superare tensioni e rafforzare i legami, creando spazi di calma e di ascolto reciproco. La pace si costruisce quindi anche nelle piccole azioni di attenzione e presenza nel quotidiano.

Ci sono i riti e i simboli, ma soprattutto succede con interazioni, ascolto e contatto, anche e soprattutto quando si parla di grandi guerre Alcuni adulti ricordano che un modo per fare la pace da bambini era tenersi per il mignolo di una mano e recitare una filastrocca. I cattolici praticanti si stringono la mano anche da adulti, a ogni messa, al momento di «scambiarsi un segno di pace». E per dare e ricevere il benvenuto, i Maori in Polinesia si avvicinano con la testa così tanto da toccarsi naso e fronte. Ci sono molti modi di fare o rinnovare la pace, e indipendentemente dall’età e dalla cultura di provenienza è molto comune tra gli esseri umani sancirla attraverso gesti rituali e simbolici.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Perché L’Universo Punisce Le Persone Buone La Risposta Del Buddha.

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