Colleghi familiari coinquilini | perché le persone che infastidiscono fanno invecchiare prima

Uno studio condotto su 2.000 persone ha esaminato l’effetto delle relazioni complicate sulla salute. I risultati indicano che avere rapporti difficili con colleghi, familiari o coinquilini può accelerare i segni dell’invecchiamento. L’indagine ha analizzato vari aspetti delle interazioni sociali e il loro impatto sul benessere fisico e mentale, evidenziando un legame tra tensioni relazionali e processi di invecchiamento più rapidi.

Quasi un terzo di noi ha almeno una persona nella propria vita che, in modo più o meno sistematico, crea problemi, genera stress e complica un po' le cose. Un collega, un genitore, un coinquilino. Qualcuno che basta nominare per sentire una leggera contrazione allo stomaco. Che sia un fastidio di passaggio (come nella canzone di Ditonellapiaga a Sanremo) o ricorrente, la scienza dice che queste relazioni potrebbero accelerare l'invecchiamento. Lo scrive il Washington Post citando uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto su oltre duemila persone negli USA. I ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di valutare le proprie relazioni negli ultimi sei mesi, identificando quante persone li avevano infastiditi, creato problemi o reso la vita più difficile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colleghi, familiari, coinquilini: perché le persone che infastidiscono fanno invecchiare prima Articoli correlati Leggi anche: Le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima. Lo dice la scienza Leggi anche: Le persone fastidiose ti fanno invecchiare più in fretta, ora c’è la prova scientifica