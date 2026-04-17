Quest’anno, un'asta insolita ha attirato l’attenzione: per soli 100 euro, è stato possibile tentare di diventare proprietari di un dipinto di Picasso. La gara, chiamata

Come funziona la lotteria Il principio è semplice. Sono in vendita 120.000 biglietti della lotteria del valore di 100 euro. Un (solo) fortunato vincitore si aggiudicherà il prezioso dipinto. Gli altri 119.999 partecipanti se ne torneranno a casa a mani vuote, ma avranno comunque fatto una buona azione. Un milione di euro del ricavato andrà al proprietario del quadro, la Galleria dell'Opera, mentre il resto (circa 11 milioni di euro) sarà devoluto alla Fondazione per la ricerca sull'Alzheimer, il principale finanziatore francese della ricerca sulla malattia neurodegenerativa. I precedenti Nel 2013, l'operazione 1 Picasso per 100 euro ha offerto la possibilità di vincere il dipinto L'Homme au Gibus, opera del 1914, seguito nel 2020 da Nature Morte, un olio su tela del celebre pittore spagnolo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come diventare proprietario di un Picasso per soli 100 euro: ecco chi è il fortunato vincitore

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