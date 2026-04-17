Comanducci maestro d' orchestra Innovazione e turismo nel programma per Arezzo

Arezzo Fiere ha accolto l'evento di presentazione del programma di Marcello Comanducci, candidato civico della coalizione di centrodestra. L'iniziativa si è svolta nell'auditorium della struttura, coinvolgendo presenti e rappresentanti delle istituzioni locali. Comanducci, definito

L'auditorium di Arezzo Fiere è stato lo scenario che ha ospitato l'evento di presentazione del programma di Marcello Comanducci, candidato civico della coalizione di centro destra. E in sostanza questa è stata anche la prima uscita collettiva della coalizione. A sostenere Comanducci ci sono.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Comunali Arezzo, in corsa anche l’ex assessore Marcello ComanducciArezzo, 27 febbraio 2026 – Si allarga il quadro delle candidature alle comunali di Arezzo. Leggi anche: Arezzo, elezioni comunali: Marcello Comanducci candidato sindaco del centrodestra