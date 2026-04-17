Coltelli | il Senato allenta i divieti ma resta il dubbio legale

Il Senato ha approvato una modifica alla legge che riguarda il trasporto di coltelli, riducendo alcune restrizioni precedenti. La nuova normativa modifica i criteri per il trasporto e la detenzione di questi strumenti, lasciando però alcune questioni legali ancora aperte. La decisione arriva dopo un iter legislativo che ha portato a una revisione delle regole precedenti, mantenendo comunque alcuni dubbi sulla sua applicazione.

Il Senato ha dato il via libera a una modifica normativa che ridefinisce le regole per il trasporto di coltelli, allentando i vincoli imposti dal decreto sicurezza. La decisione, sostenuta dal governo, introduce una deroga fondamentale per i modelli pieghevoli con lama di almeno cinque centimetri, purché dotati di punta acuta, taglio singolo e un sistema di blocco o l'apertura con un solo gesto. Le nuove disposizioni parlamentari intervengono per correggere le restrizioni stabilite alla fine di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coltelli: il Senato allenta i divieti, ma resta il dubbio legale Notizie correlate Dl Sicurezza, il Governo allenta la norma sui coltelli: ecco quali si potranno portare con giustificato motivoSerramanico con lama a un solo taglio, punta acuta, di almeno cinque centimetri: è su questo crinale che corre la stretta sui coltelli del Dl... Leggi anche: Juventus, sospiro Bremer: escluse lesioni ma resta il dubbio Roma Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dl Sicurezza, il Governo allenta la norma sui coltelli: ecco quali si potranno portare con giustificato motivo; Dl Sicurezza, il Governo allenta la stretta sui coltelli: porto consentito con giustificato motivo; Osservatorio SHIFT: sostenibilità, innovazione e territori; Dl Sicurezza il Governo allenta la norma sui coltelli | ecco quali si potranno portare con giustificato motivo. Coltelli: dal Senato primo ok ai correttivi al Decreto SicurezzaNon è stata però inserita la distinzione fra porto e trasporto, alla pari di quanto previsto per le armi da fuoco. cacciapassione.com Decreto sicurezza: ok in Senato a emendamenti sui coltelliL’aula del Senato ha approvato gli emendamenti di maggioranza al dl Sicurezza (1.808) che introducono correttivi sul porto di coltelli ... armietiro.it Ok oggi dal Senato a una serie di emendamenti della maggioranza, tra cui correttivi su coltelli, norme più stringenti per il traffico di stupefacenti, manifestazioni, furti, e molto altro. Accantonata la norma della Lega per estendere gli sgomberi immediati anche all - facebook.com facebook Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novità x.com