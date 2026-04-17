Coltelli | il Senato allenta i divieti ma resta il dubbio legale

Da ameve.eu 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato una modifica alla legge che riguarda il trasporto di coltelli, riducendo alcune restrizioni precedenti. La nuova normativa modifica i criteri per il trasporto e la detenzione di questi strumenti, lasciando però alcune questioni legali ancora aperte. La decisione arriva dopo un iter legislativo che ha portato a una revisione delle regole precedenti, mantenendo comunque alcuni dubbi sulla sua applicazione.

Il Senato ha dato il via libera a una modifica normativa che ridefinisce le regole per il trasporto di coltelli, allentando i vincoli imposti dal decreto sicurezza. La decisione, sostenuta dal governo, introduce una deroga fondamentale per i modelli pieghevoli con lama di almeno cinque centimetri, purché dotati di punta acuta, taglio singolo e un sistema di blocco o l'apertura con un solo gesto. Le nuove disposizioni parlamentari intervengono per correggere le restrizioni stabilite alla fine di .🔗 Leggi su Ameve.eu

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