Nella notte tra il 6 e il 7 aprile a Fano, un giovane di 21 anni ha accoltellato i propri genitori e il fratellino. Due delle persone ferite sono in condizioni gravissime. L'aggressore è stato arrestato poco dopo l'episodio, avvenuto intorno alle 3 del mattino. Indagini in corso per chiarire le motivazioni dietro il gesto.

Fano (Pesaro e Urbino), 7 aprile 2026 – Tentato triplice omicidio nella notte, a Fano. Erano circa le 3.50 quando, in un’abitazione di via 12 Settembre, un ragazzo di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratellino, di circa 10 anni. Un episodio violento, maturato all’interno della famiglia, le cui cause restano al momento da chiarire. La madre ha dato l’allarme. A dare l’allarme sarebbe stata la madre. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. I tre feriti, tutti di origine bengalese, sono stati trasferiti all’ospedale di Ancona. Gravi 2 feriti. Le condizioni sono gravi: due di loro si trovano in prognosi riservata. Il 21enne è stato fermato dai carabinieri e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltella i genitori e il fratellino nella notte, due feriti sono gravissimi: 21enne fermato

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