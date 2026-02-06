Calciomercato colpo Tonali in estate | l’annuncio dell’agente

Sandro Tonali potrebbe lasciare il Milan questa estate. Dopo aver visto il suo nome circolare nelle ultime ore di gennaio come possibile obiettivo dell’Arsenal, ora l’attenzione si sposta sulla Juventus, pronta a farsi avanti in vista della prossima sessione di mercato. L’agente del centrocampista ha confermato che il trasferimento si potrebbe concretizzare tra qualche mese, lasciando intendere che la trattativa è ancora aperta. La situazione resta in sospeso, ma la volontà di cambiare aria sembra essere forte.

Sandro Tonali pronto ad una nuova avventura? Nel corso del calciomercato di gennaio il nome di Alessandro Tonali era stato accostato nelle ultime ore di mercato all’Arsenal, tuttavia ogni affare sembra rimandato all’estate con la Juve alla finestra. Il mercato invernale si è appena chiuso, ma le grandi manovre non si fermano mai. A confermarlo è Giuseppe Riso, uno degli agenti più influenti del panorama calcistico italiano, protagonista assoluto dell’ultima sessione con la sua GR Sports. Tra operazioni concluse, trattative sfumate e scenari futuri, il nome che continua a catalizzare l’attenzione è quello di Sandro Tonali, potenziale uomo-copertina del prossimo mercato estivo.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Sandro Tonali

Il calciomercato del Napoli si prepara a una stagione importante, con voci di trattative e investimenti significativi.

L'affare Tonali è solo rimandato, con possibilità di concretizzarsi in estate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sandro Tonali

Argomenti discussi: Juve, il Newcastle non è più sicuro di trattenerlo: tutti i margini per il colpo Tonali; Arsenal, sondaggio per Tonali: cosa cambia per la Juventus; Tonali-Juve, pista aperta per l'estate: se i Magpies restano fuori dalle coppe...; Sandro Tonali al centro del mercato anche l'ultimo giorno, l'Arsenal in difficoltà e la Juve misura i suoi limiti.

Juve, colpo di scena Tonali: blitz per il grande colpo in extremisColpo di scena Tonali in queste ultime ore di calciomercato. Blitz a sorpresa per il centrocampista ex Milan da tempo nel mirino della Juventus. Più che nel mirino, un obiettivo vero e proprio dei ... calciomercato.it

Juve, Tonali potrebbe essere il colpo ad effetto per la prossima stagioneSandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Newcastle e della nazionale azzurra, resta l'obiettivo principe del mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Come riportato ... tuttojuve.com

#Giugliano, colpo brasiliano in attacco #Calciomercato #SerieC facebook

In un #calciomercato tutto fuffa il solo colpo è #Malen a @OfficialASRoma.Per @Inter, @juventusfc e @acmilan (grottesco il caso #Mateta)solo prestiti con diritto,e i big così non te li danno. Idem per @sscnapoli che i soldi per acquisti li ha ma gli è stato impedit x.com