Colpo di scena nei 200 dorso | Thomas Ceccon battuto da Del Signore e Venini ai Campionati Italiani!
Nella finale dei 200 dorso maschili ai Campionati italiani di nuoto di Riccione, si è verificato un imprevisto con la vittoria di Del Signore e Venini che hanno superato Thomas Ceccon. La gara ha visto un andamento combattuto e ricco di suspense, con i tre atleti che si sono alternati nelle prime posizioni durante tutta la corsa. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti in vasca e davanti agli schermi.
Una gara carica di emozioni per mille ragioni: così si è presentata l a finale dei 200 dorso maschili ai Campionati italiani di nuoto di Riccione. A fare da cornice, l’addio di Matteo Restivo, ex primatista della distanza, che con le lacrime agli occhi ha salutato i compagni di squadra per intraprendere un nuovo percorso professionale, quello medico, lasciandosi alle spalle un’attività agonistica tanto intensa quanto impegnativa. Tornando alla vasca, grande curiosità circondava la prova di Thomas Ceccon. Il campione olimpico dei 100 dorso si è presentato con diversi interrogativi, alla ricerca di sensazioni utili per ritrovare il piacere della competizione, in parte smarrito negli ultimi tempi.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.
LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Borrelli cresce, attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Tre libri dal finale spiazzante che non sono quello che sembrano; Il mondo dei microdrama: gancio, tradimento, colpo di scena. Poi si paga; Colpo di scena nella moda: Stefano Gabbana lascia Dolce&Gabbana; Ponte sul Po, colpo di scena: niente lavori in carreggiata.
Colpo di scena nei 200 dorso: Thomas Ceccon battuto da Del Signore e Venini ai Campionati Italiani!Una gara carica di emozioni per mille ragioni: così si è presentata la finale dei 200 dorso maschili ai Campionati italiani di nuoto di Riccione. A fare ... oasport.it
Se ami i colpi di scena, questi film ti lasceranno senza paroleScopri i film con colpi di scena indimenticabili che ti sorprenderanno, capovolgendo la storia e lasciandoti senza parole fino all'ultimo minuto. cinema.everyeye.it
Mps, colpo di scena del mercato. La vittoria a sorpresa di Lovaglio è il simbolo dell’uscita dello stato dal Monte - facebook.com facebook
Sudafrica: sparò un colpo di fucile durante un comizio, leader dell’opposizione Malema condannato a cinque anni x.com