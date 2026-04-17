Colpo di scena nei 200 dorso | Thomas Ceccon battuto da Del Signore e Venini ai Campionati Italiani!

Nella finale dei 200 dorso maschili ai Campionati italiani di nuoto di Riccione, si è verificato un imprevisto con la vittoria di Del Signore e Venini che hanno superato Thomas Ceccon. La gara ha visto un andamento combattuto e ricco di suspense, con i tre atleti che si sono alternati nelle prime posizioni durante tutta la corsa. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti in vasca e davanti agli schermi.