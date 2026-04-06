Gatto precipita in un pozzo profondo sette metri tratto in salvo dai vigili del fuoco

Alle prime ore del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ancona, nel comune di Jesi, per recuperare un gatto rimasto intrappolato in un pozzo di circa sette metri di profondità. Il pozzo non conteneva acqua e il felino si trovava in difficoltà da alcune ore. Dopo aver raggiunto il luogo, i soccorritori hanno estratto l’animale e lo hanno consegnato alle cure dei proprietari.

La squadra di Jesi ha provveduto al recupero dell’animale mediante tecniche Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) riportandolo in superficie in sicurezza e affidandolo alla proprietaria in ottime condizioni JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 10 in via Ancona, nel comune di Jesi, per il soccorso di un gatto caduto in un pozzo profondo circa 7 metri, privo di acqua. La squadra di Jesi ha provveduto al recupero dell’animale mediante tecniche Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) riportandolo in superficie in sicurezza e affidandolo alla proprietaria in ottime condizioni. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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