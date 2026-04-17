Nell’area dell’alto Ionio cosentino, la Polizia di Stato ha sequestrato hashish e sostanze anabolizzanti durante un’operazione antidroga. Un uomo è stato arrestato e successivamente posto agli arresti domiciliari a Trebisacce. L’azione si è concentrata su un’attività di spaccio nella zona, con dettagli che riguardano il sequestro di sostanze illegali e l’arresto di una persona coinvolta.

Un uomo è stato condotto in regime di arresti domiciliari a Trebisacce, nel cuore del Cosentino, dopo un’operazione mirata della Polizia di Stato che ha colpito uno spaccio di stupefacenti nell’area dell’alto Ionio cosentino. Durante l’ispezione dell’abitazione del sospettato, gli investigatori hanno rinvenuto 170 grammi di hashish, parzialmente già frazionati in dosi pronte per la vendita, insieme a strumenti necessari per il dosaggio della sostanza. Oltre alla droga, le forze dell’ordine hanno sequestrato due flaconi contenenti anabolizzanti e una cifra superiore ai mille euro in contanti. L’operazione congiunta tra Squadra Mobile, Polizia Stradale e Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpito lo spaccio nell’alto Ionio: hashish e anabolizzanti sequestrati

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