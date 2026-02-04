Spaccio di droga controlli a tappeto | sequestrati hashish cocaina e marijuana

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito controlli intensi in diverse zone della città. Sono stati sequestrati hashish, cocaina e marijuana. Una persona è stata segnalata per consumo di sostanze illegali, mentre due altre persone sono state denunciate per detenzione di droga a fini di spaccio. Le operazioni continuano per cercare di mettere fine al problema dello spaccio locale.

