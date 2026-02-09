Marito e moglie travolti e uccisi in bici investitore patteggia pena sotto i 2 anni | era neopatentato

Un giovane neopatentato di Cagli patteggia una pena sotto i due anni dopo aver travolto e ucciso due sposi in bicicletta a Senigallia. La tragedia si è consumata il 13 agosto scorso sulla statale Adriatica, quando Sara Ragni e Marco Torcianti, sposati da appena otto mesi, sono stati travolti dall’auto del ragazzo. L’investitore, che avrebbe perso il controllo dell’auto presumibilmente per un colpo di sonno, ora rischia una condanna leggera. La vicenda ha scosso la comunit

L'omicidio stradale era avvenuto il 13 agosto 2024 a Senigallia. Sara Ragni e Marco Torcianti, sposati da otto mesi, stavano pedalando sulla statale Adriatica quando furono travolti da un 20enne di Cagli che, presumibilmente per un colpo di sonno, perse il controllo dell'auto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ancona - Marito e moglie travolti e uccisi in bici, investitore patteggia pena sotto i due anniANCONA - Marito e moglie travolti e uccisi mentre erano in bicicletta a Senigallia: il giovane investitore ha patteggiato un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con pena sospesa. La sentenza ... veratv.it

Fabriano, marito e moglie travolti e uccisi dal Suv: ipotesi patteggiamento per l’imputatoFABRIANO La Bmw X3 a tutta velocità, lo schianto con una Fiat Panda e una carambola tremenda. La tragedia s’era materializzata la mattina dello scorso 4 gennaio, all’incrocio tra via Aso e via Esino, ... corriereadriatico.it

