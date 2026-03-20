Valentina Sarto non ha potuto difendersi | colpita alle spalle dai fendenti del marito Vincenzo Dongellini

Da ilgiorno.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentina Sarto è stata accoltellata alle spalle e al collo dal marito Vincenzo Dongellini. La donna non ha potuto opporsi ai fendenti perché è stata colpita da dietro. L'aggressione si è verificata a Bergamo, lasciando senza parole chi ha assistito alla scena. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Bergamo – Accoltellata alla schiena e al collo, senza la possibilità di difendersi perché colpita alle spalle. É quanto emerso dall'autopsia, eseguita questa mattina, di Valentina Sarto, la donna di 41 anni uccisa mercoledì mattina in casa a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini, ora in carcere con l'accusa di femminicidio. L'esame è stato eseguito dal medico legale Luca Tajana, mentre già il suo collega Matteo Marchesi aveva effettuato un primo esame esterno il giorno stesso dell'omicidio: le coltellate sarebbero tra le sei e le otto. Il femminicidio di Valentina. Dongellini trasferito in carcere: "Voleva lasciarlo, lui troppo geloso" L'esame deve anche chiarire l'orario della morte, verosimilmente riconducibile a un'ora, un'ora e mezza prima di quando - le 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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