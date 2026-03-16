Segnalazione esplosione colpi d’arma da fuoco trovati sul selciato due bossoli

I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in tarda serata in via Montesanto a Napoli, dopo una segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi. Sul selciato sono stati trovati due bossoli, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione sulle eventuali persone coinvolte è stata comunicata.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti, in serata, in via Montesanto a Napoli 14 per la segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto, rinvenuti e sequestrati due bossoli. Indagini in corso L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Segnalazione esplosione colpi d’arma da fuoco, trovati sul selciato due bossoli Articoli correlati Leggi anche: Bossoli d'arma da fuoco in una chiesa a Tuscania Colpi di arma da fuoco contro la sede della Cgil di Primavalle a Roma: “Trovati cinque fori”Cinque colpi di arma da fuoco esplosi contro la sede della Cgil nel quartiere di Primavalle a Roma. Tutto quello che riguarda Segnalazione esplosione Discussioni sull' argomento Marano, spari in strada, uccisa una persona: carabinieri sul posto; Agguato di camorra a Marano di Napoli, uomo travolto da pioggia di piombo mentre è in auto; Una pioggia di proiettili sparati al Tondicello; Colpi al bancomat con l'esplosivo: quattro fermi, per associazione a delinquere. Colpi d’arma da fuoco contro uno studio dentistico: recuperate le ogive, si indagaSPONGANO (Lecce) – Colpi d’arma da fuoco contro il portone di uno studio dentistico. L’inquietante episodio si è verificato a Spongano, dove ieri mattina alcuni cittadini, passando di fronte allo stud ... corrieresalentino.it Sky tg24. . Alcune riprese aeree hanno catturato imponenti colonne di fumo che si alzavano da un incendio domestico a Centreville, in Virginia, domenica 15 febbraio, in seguito alla segnalazione di un'"esplosione". Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del So - facebook.com facebook