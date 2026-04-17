Colorado Rapids-Inter Miami | formazioni statistiche e anteprima

Sabato, l’Inter Miami giocherà contro i Colorado Rapids all’Empower Field, in una partita valida per la stagione MLS 2026. È la prima volta nella storia che le due squadre si affrontano in questa sede, mentre entrambe sono impegnate nelle rispettive campagne del campionato statunitense. L’incontro viene annunciato da fonti ufficiali, che forniscono dettagli sulle formazioni e le statistiche delle squadre coinvolte.

2026-04-17 17:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Per la prima volta nella sua breve storia, sabato l’Inter Miami affronterà i Colorado Rapids all’Empower Field, mentre entrambe le parti continuano le loro campagne MLS 2026. Il Colorado ha iniziato bene in casa in questa stagione, vincendo tutte e tre le partite di campionato all’Empower Field con un punteggio combinato di 12-3. La squadra di Matthew Wells è stata prolifica nelle partite finora, con 19 gol segnati dall’inizio della stagione, il numero più alto in campionato, e ha anche segnato in 10 partite casalinghe consecutive di stagione regolare.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Colorado Rapids-Inter Miami: formazioni, statistiche e anteprima Notizie correlate Leggi anche: Wolves v Arsenal: formazioni, statistiche e anteprima Everton-Chelsea: formazioni, statistiche e anteprima2026-03-20 17:55:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea vorrà... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Colorado Rapids x Inter Miami CF: horário, escalações e estatisticas (MLS 18/04); Quote scommesse Colorado Rapids - Inter Miami; L’Inter Miami deve scendere in campo per vincere ovunque, dice l’allenatore ad interim Hoyos; Pronostici e scommesse della settimana: aprile - Settimana 16, 2026. Colorado Rapids v Inter Miami: Line-ups, stats and previewFor the first time in their short history, Inter Miami travel to face the Colorado Rapids at Empower Field on Saturday, as both sides continue their 2026 MLS campaigns. Colorado have made a strong ... 101greatgoals.com What to know as Rapids host Lionel Messi's Inter MiamiA record crowd is expected for the Colorado Rapids vs. Inter Miami match on April 18 at Empower Field at Mile High. Will Lionel Messi play? msn.com