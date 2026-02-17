Il match tra Wolves e Arsenal si svolge a causa di tensioni tra le due squadre, alimentate anche da recenti dichiarazioni dei giocatori. Oggi, le formazioni si sfidano in una partita che promette emozioni, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti pesanti in classifica. I tifosi attendono con ansia questo incontro, che si svolge in un clima di grande attesa.

2026-02-17 11:39:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Anteprima della partita di Wolves-Arsenal. Mercoledì sera l’Arsenal, capolista della Premier League, si recherà a Molineux per affrontare i Wolves, ultimi in classifica, con l’obiettivo di allungare il proprio vantaggio in cima alla classifica. I Gunners hanno vinto la gara d’andata per 2-1 all’Emirates a dicembre grazie a un autogol nei minuti di recupero, e arrivano nelle West Midlands freschi di una vittoria per 4-0 in FA Cup sul Wigan che si è assicurata la prima apparizione al quinto turno dal 2020. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Wolves v Arsenal: formazioni, statistiche e anteprima

L’atteso incontro tra Arsenal e Liverpool, in programma all’Emirates Stadium, rappresenta una sfida importante nella Premier League.

Arsenal Aims to Extend Winning Streak Against Fulham #ArsenalVsFulham #PremierLeagueFixtures#Gunners

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.