Sorpasso azzardato furgone colpisce scuolabus | le immagini della dash cam

Lungo la ex strada Statale 591 in direzione di Cologno al Serio, un furgone ha tentato un sorpasso azzardato e si è scontrato con uno scuolabus. L’incidente è stato ripreso da una dash cam, mostrando i momenti immediatamente successivi all’impatto. L’episodio è avvenuto all’alba e non si sono registrati feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi.

Cologno al Serio. Tragedia sfiorata lungo la ex strada Statale 591 in direzione Cologno all’alba di martedì 14 aprile, quando un furgoncino bianco con cassone aperto ha invaso la corsia opposta durante una sorpasso rischiando di travolgere il conducente di un monopattino e di schiantarsi frontalmente con un scuolabus. Nelle immagini della dash cam installata sul bus si vede chiaramente il mezzo impegnato nel sorpasso mentre il pulmino, lungo circa 9 metri e da 45 posti, procede regolarmente lungo il tratto extraurbano. Al momento non è chiaro se in quegli istanti lo scuolabus avesse passeggeri a bordo. Non avendo spazio sufficiente, il conducente del camioncino ha deciso di rientrare: una manovra tanto azzardata da tranciare di netto lo specchietto laterale sinistro del bus.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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