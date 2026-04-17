Con una presentazione in grande stile, al Teatro La Scala di Milano, Colnago ha presentato il suo nuovissimo C72. Si tratta dell'ultimo capitolo in ordine di tempo della famosa “Serie C” dell’azienda di Cambiago. Una piattaforma versatile e ottenuta unendo parti modulari in fibra composita, aggiornata alle ultime tendenze e allo stato dell’arte del mondo della bicicletta di oggi. La storia tra il brand Colnago e il carbonio inizia da molto lontano. Il C40 fu il primissimo telaio in fibra a vincere una Parigi-Roubaix, con il compianto Franco Ballerini. Correva l’anno 1995 e proponeva una struttura all’epoca avveniristica. Composito...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colnago C72, il nuovo capitolo della "serie C"

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