Cultura e impegno civile internazionale nel nuovo capitolo della serie animata Questo è papà di Davide Vinciprova

Il Presidente del Movimento Centralità Familiare, Davide Vinciprova, presenta l’immagine ufficiale della nuova puntata della serie animata che promuove relazioni sane e dialogo internazionale. È stata rilasciata oggi l’immagine ufficiale del nuovo capitolo della serie animata “Questo è papà”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Two Stars”, il nuovo singolo della serie animata “Questo è Papà” di Davide VinciprovaSi presenterà il 25 Febbraio, nel corso dell'evento organizzato dal Movimento Centralità Familiare della città di Napoli, in contemporanea nazionale,...

“Il trionfo della giustizia”. rilasciata la prima anticipazione della serie animata “Questo è papà” tratta dal libro di Davide VinciprovaAl via i lavori della serie animata “Questo è Papà”, tratta dall’omonimo libro del Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore...

