Polyphony Digital sta lavorando allo sviluppo di Gran Turismo 8, un nuovo capitolo della serie racing. Il progetto è in corso per PlayStation 5 e si ipotizza anche per PlayStation 6. Sebbene non ci siano annunci ufficiali, le fonti giapponesi confermano che il processo di creazione è in fase avanzata. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di videogiochi.

Gran Turismo 8 potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Anche se non è ancora arrivato un annuncio ufficiale, i segnali che arrivano dal Giappone indicano che lo sviluppo del nuovo capitolo della storica serie racing è entrato nel vivo. A suggerirlo non sono indiscrezioni generiche, ma dati concreti: un importante piano di assunzioni da parte di Polyphony Digital, lo studio guidato da Kazunori Yamauchi e responsabile del celebre “Real Driving Simulator”. Attualmente l’azienda è alla ricerca di 18 figure professionali, tra giovani talenti ed esperti del settore, da inserire stabilmente nel team. Quasi tutte le posizioni sono a tempo indeterminato, elemento che lascia intendere una strategia di rafforzamento strutturale e non temporaneo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Gran Turismo 8 è in sviluppo per PS5 e PS6? Polyphony Digital è al lavoro sul nuovo capitolo della serie

