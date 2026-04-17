Colmen Trail | domenica un' edizione da sold out

Domenica si è svolta la 13ª edizione della Colmen Trail, manifestazione di corsa in montagna che si svolge sulla Montagna Magica, nel territorio di Morbegno. Tutti i pettorali disponibili sono stati esauriti prima dell'evento, rendendo l'edizione di quest’anno completamente sold out. La gara ha attirato numerosi partecipanti, che si sono confrontati sui sentieri che attraversano il paesaggio della zona.

Pettorali sold out per la 13ª edizione della Colmen Trail, trail morbegnese sulla Montagna Magica che domina Morbegno. Superato il limite massimo di 500 pettorali totali, la segreteria del comitato organizzatore ha deciso di chiudere con 24 ore di anticipo le iscrizioni. Numeri alla mano è stato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Le nuove Nike Ultrafly Trail sono le scarpe da trail più minimaliste e belle del 2026Le Nike Ultrafly Trail Black and Dark Smoke Grey arrivano in questo 2026 con un’idea molto chiara: correre più veloce in montagna senza rinunciare a... Penna Trail Run, foto e classifiche della dodicesima edizioneSan Giuliano Terme (Pisa), 1 febbraio 2026 – Sono stati i sentieri, le creste e i boschi dei Monti Pisani a fare da scenario alla 12ª edizione del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Colmen Trail: domenica un'edizione da sold out; Morbegno, pettorali esauriti per la Colmen Trail; SDM NEWS PUNTATA 07_04_2026. Dall'Italia all'Europa: scudetto tricolore e selezione euro per Colmen Trail 2024Neanche il tempo di spegnere le luminarie natalizie e già sulla Culmine di Dazio si accenderanno i riflettori del trailrunning al suo massimo livello. L’eccellente feedback dell’edizione del decennale ... sportmediaset.mediaset.it Colmen Trail: Prandi e Gaggi stelle di prima grandezza tra pioggia, fango e nebbiaDodicesima edizione in formato autunno per il Colmen Trail di Morbegno, andata in scena in condizioni meteo da... Wine Trail o più propriamente (per appartenenza territoriale) da Trofeo Vanoni, il ... sportmediaset.mediaset.it Colmen Trail 2026: "Domenica 13ª edizione da sold out" #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook