Penna Trail Run foto e classifiche della dodicesima edizione

San Giuliano Terme, nel cuore dei Monti Pisani, ha visto domenica migliaia di appassionati correre tra sentieri e boschi. La dodicesima edizione del Penna Trail Run ha attirato tanti atleti, amanti della natura e del panorama toscano, che si sono sfidati su percorsi impegnativi e scenografici. Le classifiche e le foto dell’evento sono già disponibili, testimonianza di una gara che continua a crescere e a sorprendere ogni anno.

San Giuliano Terme (Pisa), 1 febbraio 2026 – Sono stati i sentieri, le creste e i boschi dei Monti Pisani a fare da scenario alla 12ª edizione del Penna Trail Run, una manifestazione che anno dopo anno si conferma come uno degli appuntamenti più autentici e affascinanti del trail toscano. Qui LE CLASSIFICHE Dal centro sportivo di Molina di Quosa ha preso il via una giornata di sport vero, vissuto con rispetto, fatica e profonda connessione con la natura. Due i percorsi proposti, entrambi capaci di esaltare e mettere alla prova gli atleti: 19 km con 800 metri di dislivello positivo, 33 km con ben 1.

