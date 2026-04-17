Collescipoli Tutelare il Palazzo Comunale altrimenti si contraddice la volontà del Comune di tutelare i borghi

Da ternitoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Collescipoli si discute nuovamente del futuro del Palazzo Comunale, dopo le dichiarazioni fatte durante l’ultimo Consiglio comunale a Terni. La questione riguarda la tutela dell’edificio e le eventuali misure da adottare per preservarlo, mettendo in discussione le decisioni prese dal Comune in passato. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla protezione dei borghi e delle strutture storiche della zona.

A Collescipoli torna al centro del dibattito pubblico il futuro del Palazzo Comunale, dopo le recenti dichiarazioni emerse in Consiglio comunale a Terni. Se da un lato arriva la notizia del ritiro dell’immobile dall’elenco dei beni destinati alla valorizzazione, dall’altro restano forti.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Notizie correlate

Duecento edifici moderni e contemporanei da tutelare a Bari, gli architetti: "Bene la delibera del Comune"Palazzi storici, ma anche edifici industriali o di valenza commerciale dal valore storico architettonico: è quanto contenuto nell'elenco di circa 200...

La proposta della lista per il carcere: "Un garante comunale per tutelare la dignità dei detenuti"Domani, nel corso dei lavori del Consiglio comunale, “Progetto Ravenna” presenterà una mozione per richiedere l’istituzione del garante comunale dei...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.