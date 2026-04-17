Collescipoli Tutelare il Palazzo Comunale altrimenti si contraddice la volontà del Comune di tutelare i borghi
A Collescipoli si discute nuovamente del futuro del Palazzo Comunale, dopo le dichiarazioni fatte durante l’ultimo Consiglio comunale a Terni. La questione riguarda la tutela dell’edificio e le eventuali misure da adottare per preservarlo, mettendo in discussione le decisioni prese dal Comune in passato. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla protezione dei borghi e delle strutture storiche della zona.
A Collescipoli torna al centro del dibattito pubblico il futuro del Palazzo Comunale, dopo le recenti dichiarazioni emerse in Consiglio comunale a Terni. Se da un lato arriva la notizia del ritiro dell’immobile dall’elenco dei beni destinati alla valorizzazione, dall’altro restano forti.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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