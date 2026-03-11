Duecento edifici moderni e contemporanei da tutelare a Bari gli architetti | Bene la delibera del Comune

A Bari, il Consiglio comunale ha approvato una delibera che include circa 200 edifici da tutelare, tra cui palazzi storici, edifici industriali e strutture di valore commerciale con rilevanza architettonica. Gli architetti hanno espresso apprezzamento per questa decisione, ritenendo che rappresenti un passo importante per la preservazione del patrimonio urbano. L'elenco comprende sia edifici di epoca moderna che contemporanea.

Palazzi storici, ma anche edifici industriali o di valenza commerciale dal valore storico architettonico: è quanto contenuto nell'elenco di circa 200 immobili da tutelare a Bari, dopo l'approvazione della delibera del Consiglio comunale, nella seduta di lunedì scorso, con cui è stata recepita la.