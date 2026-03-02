La proposta della lista per il carcere | Un garante comunale per tutelare la dignità dei detenuti

Domani, nel corso del Consiglio comunale, il gruppo politico “Progetto Ravenna” presenterà una mozione per chiedere l’istituzione di un garante comunale dei diritti delle persone private della libertà. La proposta mira a creare una figura dedicata a tutelare la dignità dei detenuti e a garantire il rispetto delle norme costituzionali. La mozione sarà discussa durante i lavori dell’assemblea.

Giustizia riparativa in carcere: le otto raccomandazioni del Garante dei detenutiCoinvolgere la comunità e soprattutto le vittime, superando modelli esclusivamente punitivi che risultano poco efficaci al raggiungimento...

Suicidi in carcere, Messina (UDC): “a fine anno è accaduto anche nel Magli. È ora che Bitetti nomini un garante dei detenuti”Nel 2025 sono stati registrati circa 80 suicidi nelle carceri italiane, che equivale a uno dei dati più alti degli ultimi anni.

