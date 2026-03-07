I nodi del Centrodestra restano al pettine | la Dc strizza l' occhio a Fratelli d' Italia ma nessun placet a Lillo Sodano

I problemi del Centrodestra continuano a essere al centro dell'attenzione. La Dc mostra interesse verso Fratelli d'Italia, ma non dà alcun via libera a Lillo Sodano. Chi, tra Mpa e Forza Italia, sperava che le questioni si risolvessero tra ieri sera e questa mattina, resterà deluso. La situazione rimane incerta e ancora da definire.

Il capogruppo all'Ars Carmelo Pace: “Confidiamo nel lavoro di collante che sta facendo Fdi. Ci si deve sedere attorno a un tavolo e individuare 45 proposte di programma per una città in difficoltà. Individuate le priorità del programma e condiviso il percorso, arrivare a un nome unitario sarà molto più semplice" Chi - nell'Mpa e Forza Italia - sperava che i “nodi” venissero sciolti fra la tarda serata di ieri e la mattinata odierna non potrà che restare deluso. Non soltanto non c'è ancora il nome di un candidato sindaco per il Centrodestra, ma non c'è stata nemmeno alcuna ricucitura dello strappo interno alla coalizione.... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Michele Sodano sembra unire i Progressisti, Centrodestra in tilt su Lillo Sodano e rispunta il nome di FirettoSi prevedono scenari nuovi, e probabilmente definitivi, per l’elezione del sindaco di Agrigento sia nel Centrosinistra che nel Centrodestra.

Pichetto Fratin al GdI: “Italia dipende dal gas e nodi del cambio forniture GNL vengono al pettine, seguiamo Ue con Kiev, ma in futuro vedremo"Il ministro già intervistato dal Giornale d'Italia, aveva dichiarato in merito alle bollette: "Il rimborso sarebbe un'operazione legata anche agli...

Tutti gli aggiornamenti su Lillo Sodano.

Argomenti discussi: Le sfide elettorali nei Comuni, Crisafulli e Sodano spaccano i poli.

Michele Sodano sembra unire i Progressisti, Centrodestra in tilt su Lillo Sodano e rispunta il nome di FirettoIl Campo Largo pare abbia trovato la quadra sull'ex deputato pentastellato. Agli Autonomisti potrebbe venir chiesto di ritirare la candidatura e riaprire il tavolo delle trattative. Il possibile ritor ... agrigentonotizie.it

Elezioni amministrative, si punta sull'old style: Sodano e Adamo già candidati, manca ancora l'intesa a EnnaAd Agrigento il centrodestra rischia di spaccarsi: da una parte l'Mpa e Forza Italia, dall'altra la Lega con la Dc. In mezzo Fratelli d'Italia che può spostare gli equilibri ... lasicilia.it