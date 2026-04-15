Incidente a Tre Croci | violento frontale tra auto due feriti

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile, intorno alle 10, si è verificato un grave incidente a Tre Croci, frazione di Vetralla. Due automobili sono entrate in collisione frontale lungo una strada secondaria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato due persone in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell'ordine stanno ancora verificando le cause che hanno portato allo scontro.

Brutto incidente a Vetralla, nella frazione di Tre Croci. Due auto si sono scontrate frontalmente nella mattinata di mercoledì 15 aprile, intorno alle 10, per cause ancora in fase di accertamento. Stando a una prima ricostruzione, una delle macchine proveniva da strada Forocassio mentre l'altra.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo. Incidente a Rivalta di Torino: scontro frontale tra due auto, tre feriti. Una donna apparentemente graveUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, in via Alfieri a Rivalta di Torino, tra le frazioni di Gerbole e Tetti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente in A1 nella galleria delle Croci: mezzo per trasporto eccezionale urta la volta; Incidente in A1 a Calenzano, trasporto eccezionale sbatte con la cisterna contro galleria; Incidente in galleria sulla A1 tra Calenzano e Barberino: tratto chiuso; Camion portacisterne resta incastrato nella galleria delle Croci di Calenzano: traffico bloccato in A1 verso nord. A Bassano divelte tre croci in memoria dei partigiani uccisi dai nazifascistiTre croci commemorative divelte con i loro vasi di fiori e buttate a terra, una giù per un pendio erboso, nella notte tra Natale e Santo Stefano. Così a Bassano del Grappa (Vicenza) è stato colpito ... ansa.it A Bassano divelte tre croci per i partigiani uccisi dai nazifascistiTre croci sono state divelte nella notte tra il 25 e il 26 dicembre nel Viale dei Martiri a Bassano del Grappa (Vicenza), dove sono ricordati i 31 partigiani impiccati dai nazifascisti il 26 settembre ... ansa.it Reggio Calabria, maxi operazione "Tre Croci": 53enne esce dal carcere e va ai domiciliari | DETTAGLI - facebook.com facebook