Coding AI | Factory vola a 1,5 miliardi con un round da 150 milioni

Una startup specializzata in strumenti di programmazione basati su intelligenza artificiale ha raccolto 150 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento. Questa operazione ha portato la valutazione complessiva dell’azienda a circa 1,5 miliardi di dollari. La società si concentra sul supporto ai team di ingegneria attraverso soluzioni di coding assistito dall’intelligenza artificiale. La raccolta di capitale rappresenta un passo importante per l’azienda nel suo settore.

Un massiccio afflusso di capitali da 150 milioni di dollari ha spinto la startup Factory a raggiungere una valutazione di 1,5 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione nel mercato degli strumenti di programmazione basati su agenti di intelligenza artificiale per i team ingegneristici. L’operazione finanziaria, avvenuta mercoledì, vede come protagonista principale Khosla Ventures, che ha guidato il round insieme a investitori del calibro di Sequoia Capital, Insight Partners e Blackstone, portando anche Keith Rabois nel consiglio di amministrazione della società. Dall’accademia al mercato globale: l’evoluzione di un modello agnostico....🔗 Leggi su Ameve.eu

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