Ecco Human Data | la piattaforma AI con 150 milioni di fonti e 100 miliardi di post
Lanciata ufficialmente, “Human Data” nasce dall’esigenza di gestire l’enorme quantità di informazioni generate quotidianamente online. La piattaforma utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare oltre 150 milioni di fonti e 100 miliardi di post, creando un patrimonio di dati accessibile alle aziende e alle istituzioni. La sua funzione principale è trasformare il mare di contenuti digitali in strumenti pratici per decisioni più rapide ed efficaci. La piattaforma si rivolge a chi cerca dati affidabili e aggiornati in tempo reale.
E’ nata ufficialmente “Human Data”, la nuova piattaforma AI-driven progettata per trasformare il flusso continuo dei dati web e social in asset strategici ad alto valore decisionale per aziende, istituzioni e organizzazioni. Frutto dell’integrazione delle piattaforme proprietarie e leader del mercato SocialData, sul versante corporate, e Human, sul versante politica e istituzioni, sviluppate da SocialCom di Luca Ferlaino e Spin Factor di Tiberio Brunetti, Human Data concentra anni di esperienza nel data intelligence, nel social listening e nell’analisi semantica avanzata in un unico ecosistema tecnologico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
