Lanciata ufficialmente, “Human Data” nasce dall’esigenza di gestire l’enorme quantità di informazioni generate quotidianamente online. La piattaforma utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare oltre 150 milioni di fonti e 100 miliardi di post, creando un patrimonio di dati accessibile alle aziende e alle istituzioni. La sua funzione principale è trasformare il mare di contenuti digitali in strumenti pratici per decisioni più rapide ed efficaci. La piattaforma si rivolge a chi cerca dati affidabili e aggiornati in tempo reale.

E’ nata ufficialmente “Human Data”, la nuova piattaforma AI-driven progettata per trasformare il flusso continuo dei dati web e social in asset strategici ad alto valore decisionale per aziende, istituzioni e organizzazioni. Frutto dell’integrazione delle piattaforme proprietarie e leader del mercato SocialData, sul versante corporate, e Human, sul versante politica e istituzioni, sviluppate da SocialCom di Luca Ferlaino e Spin Factor di Tiberio Brunetti, Human Data concentra anni di esperienza nel data intelligence, nel social listening e nell’analisi semantica avanzata in un unico ecosistema tecnologico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ecco “Human Data”: la piattaforma AI con 150 milioni di fonti e 100 miliardi di post

