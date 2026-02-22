Nasce Human Data | la piattaforma AI con 150 milioni di fonti e 100 miliardi di post

Human Data si presenta come una piattaforma AI che raccoglie 150 milioni di fonti e analizza 100 miliardi di post online. La causa di questa innovazione risiede nella crescente quantità di dati generati ogni giorno. La piattaforma integra informazioni provenienti da social, blog e siti di notizie, offrendo alle aziende strumenti per interpretare il comportamento degli utenti. La sua funzione principale consiste nel trasformare grandi volumi di dati in insight utili per le decisioni strategiche.

Human Data è la nuova piattaforma AI-driven progettata per trasformare il flusso continuo dei dati web e social in asset strategici ad alto valore decisionale per aziende, istituzioni e organizzazioni. Frutto dell'integrazione delle piattaforme proprietarie e leader del mercato SocialData, sul versante corporate, e Human, sul versante politica e istituzioni, sviluppate da SocialCom di Luca Ferlaino e Spin Factor di Tiberio Brunetti, Human Data concentra anni di esperienza nel data intelligence, nel social listening e nell'analisi semantica avanzata in un unico ecosistema tecnologico. Human Data si posiziona come l'evoluzione del monitoring tradizionale, la più importante piattaforma italiana di Social Listening: non più solo raccolta e osservazione passiva dei dati, ma un sistema orientato all'analisi avanzata, al pensiero critico e alla produzione di insight strategici a supporto della consulenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

