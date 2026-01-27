Beccato con 65 grammi di cocaina e crack | un arresto a Salerno

Un uomo è stato arrestato a Salerno dai carabinieri per aver detenuto 65 grammi di cocaina e crack. L’operazione rientra in un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L’arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica e combattere il traffico illecito di droga.

Un uomo,L.P le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri a Salerno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile lo hanno trovato in possesso di circa 65 grammi di cocaina e crack.

