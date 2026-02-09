Beccato con 50 grammi di cocaina l' arresto e poi la condanna

Gli uomini dei carabinieri di Scafati hanno arrestato un uomo di 60 anni trovato con 50 grammi di cocaina. Dopo essere stato portato in caserma, è stato processato e poi rilasciato. La vicenda ha fatto rapidamente il giro della città, dimostrando ancora una volta come le forze dell’ordine siano sempre in prima linea per combattere lo spaccio.

Fermato con 50 grammi di cocaina, viene arrestato, processato e poi liberato. E' la sorte toccata ad un 60enne di Scafati, arrestato giorni fa dai carabinieri della tenenza locale.Le indaginiAll'uomo gli inquirenti erano risaliti attraverso una rapida attività d'indagine, dopo aver individuato il.

Un uomo è stato arrestato a Salerno dai carabinieri per aver detenuto 65 grammi di cocaina e crack.

Giro di spaccio di cocaina e hashish da mezzo milione: arrestata una banda da nove persone

Beccato con la coca in tasca, a casa aveva 50 grammi: arrestatoAveva addosso una dose di cocaina e 140 euro in contanti. A casa aveva altri 58 grammi di bianca, 37 di marijuana 19 di hashish e due bilancini di precisione. Per lui sono scattate le manette. milanotoday.it

Intervento della Guardia di Finanza di Benevento: sequestrati circa 100 grammi di hashish e denaro. Il ragazzo trasferito su disposizione della Procura minorile di Napoli. facebook